Köln (ots) - Im Juli ist die amerikanischie Serie "Feud - Die Feindschaft zwischen Bette und Joan" mit Susan Sarandon als Bette Davies und Jessica Lange als Joan Crawford als Deutschland-Prmiere exklusiv bei TVNOW abrufbar. Zudem präsentiert TVNOW die Action- und Science-Fiction-Serie "Marvel's Agents of S.H.I.E.L.D", die zweite Staffel der RTL-Serie "Jenny - Echt gerecht" und alle zwölf Staffeln der Crime-Serie "Bones".



Divenalarm: Feud - Die Feindschaft zwischen Bette und Joan



Mit "Feud" hat der US-amerikanische Star-Produzent Ryan Murphy ("American Horror Story", "Glee") eine aufsehenerregende Serie geschaffen. Die Serie thematisiert in acht Folgen die legendäre Fehde, den erbitterten Konflikt zwischen den beiden Hollywood-Diven Bette Davis (Susan Sarandon) und Joan Crawford (Jessica Lange). Die beiden Schauspielerinngen wurden während der Dreharbeiten zu Robert Aldrichs Drama "What Ever Happend to Baby Jane?" zu Todfeindinnen. TVNOW zeigt alle Folgen der Serie als Deutschland-Premiere. Infos & Bilder im Newsroom: https://kommunikation.mediengruppe-rtl.de/pressem appe/Feud-Die-Feindschaft-zwischen-Bette-und-Joan/



Wollen die Welt retten: Marvel's Agents of S.H.I.E.L.D



Agent Coulson muss nach seiner Erfahrung mit dem Tod für die Organistaion S.H.I.E.L.D (Strategic Homeland Intervention Enforcement and Logistics Division) ein elitäres Team aus Agenten zusammenstellen, die weder Superkräfte noch sonstige übernatürliche Fähigkeiten besitzen. Das Ziel der Spezialeinheit ist es, die Welt vor übernatürlichen Bedrohungen zu schützen. Auf TVNOW sind die ersten vier Staffeln der Serie abrufbar. Infos & Bilder im Newsroom: https://kommunikation.mediengruppe-rtl.de/pressemappe/Marvels-Agent-o f-S.H.I.E.L.D./



Viel Herz und Leidenschaft: Jenny - Echt gerecht (Staffel 2)



Die alleinerziehende Mutter Jenny Kramer wird bei einer Gerichtsverhandlung zu Unterhaltsforderungen von ihrem Anwalt im Stich gelassen. Als sie daraufhin ihren Unmut in der Kanzlei äußern will, wird sie fälschlicherweise für die neue Anwaltsgehilfin gehalten. Von da an hilft sie wo andere weggucken und sorgt sie mit viel Herz und Leidenschaft für Gerechtigkeit. Auf TVNOW sind, noch vor TV-Ausstrahlung der aktuellen zweiten Staffeln, beide Staffeln zu sehen. Infos & Bilder im Newsroom: https://kommunikation.mediengruppe -rtl.de/pressemappe/Jenny-echt-gerecht-00003



Was ein Knochenjob: Bones - Die Knochjägerin



Der forensischen Anthropologin Dr. Temperance Brennan ist sozialer Umgang eher fremd. Aber als Koryphäe auf ihrem Gebiet ist sie für die Strafverfolgung unabdingbar und löst gemeinsam mit ihrem Team sowie dem Special Agent Seeley Booth Kriminalfälle, bei denen meist nur noch Knochen als Beweismittel zur Verfügung stehen. Auf TVNOW sind ab dem 1. Juli alle 12 Staffeln der US-amerikanischen Crime-Serie zu finden. Infos & Bilder im Newsroom: https://kommunikation.mediengrupp e-rtl.de/pressemappe/Bones-Die-Knochjaegerin/



