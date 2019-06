Wallisellen (ots) - In diesem Jahrhundert wurden noch nie so

wenige Totalverluste von Schiffen verzeichnet wie in 2018. Wie aus

der Safety And Shipping Review 2019 der Allianz Global Corporate &

Specialty SE (AGCS) hervorgeht, ist die Zahl dieser Schäden im

Jahresvergleich um 50 Prozent gesunken. Die jährlich veröffentlichte

Studie analysiert die gemeldeten Verluste von Schiffen über 100

Bruttoregistertonnen.



2018 kam es auf den Weltmeeren zu 46 Totalverlusten von Schiffen

dieser Grösse, während in den vorangegangenen zwölf Monaten noch 98

Fälle zu verzeichnen waren. Zu diesem Rückgang beigetragen haben

insbesondere deutlich niedrigere Verluste im globalen Unfall-Hotspot

Südostasien sowie eine Halbierung der durch Unwetter hervorgerufenen

Verluste (auf 10). Dies war begünstigt durch eine ruhigere Hurrikan-

und Taifun-Saison.



Maschineschäden als häufigster Schadengrund



Trotz des Rückganges an Totalverlusten ist die Gesamtzahl der

gemeldeten Schäden - 2018 waren es 2.698 Vorfälle - im

Vorjahresvergleich mit weniger als ein Prozent nur unwesentlich

zurückgegangen. Maschinenschäden sind dabei die häufigste

Schadenursache; sie sind für mehr als ein Drittel der insgesamt über

26.000 Vorfälle des letzten Jahrzehnts verantwortlich und traten mehr

als doppelt so oft auf wie Schiffskollisionen. Ausserdem gehören

Maschinenschäden zu den teuersten Vorfällen und haben den

Schiffsversicherern innerhalb von fünf Jahren Kosten in Höhe von über

900.000.000 Euro beschert.



"Dass wir insgesamt eine beispiellos niedrige Zahl von

Schiffsverlusten zu verzeichnen hatten, ist zum einem ein Glücksfall,

zum anderen markiert es einen neuen Höhepunkt der langfristigen

Sicherheitsverbesserungen in der internationalen Schifffahrt", so

Volker Dierks, Head of Marine in Zentral- und Osteuropa. "Auch

Verbesserungen im Schiffsdesign, technische Vorkehrungen, strengere

Vorschriften und robustere Systeme für das Sicherheitsmanagement an

Bord haben dazu beigetragen, dass sich Pannen und Unfälle nicht zu

grossen Verlusten ausgewachsen haben. Herausforderungen ergeben sich

allerdings aus dem ausgebliebenen Rückgang der Gesamtzahl der Schäden

in der Schifffahrtsbranche, der gestiegenen politischen Gefährdung

der Schiffssicherheit, der Einhaltung von Emissionsvorgaben für 2020

und der steigenden Zahl von Bränden an Bord."



Besonders gefährliche Regionen



Die meisten Verluste treten nach wie vor in den Gewässern

Südchinas, Indochinas, Indonesiens und der Philippinen auf. 2018

wurde jeder vierte Totalverlust aus dieser Weltregion gemeldet. Unter

den besonders gefährlichen Regionen an zweiter und dritter Stelle

stehen die östliche Mittelmeer- und Schwarzmeerregion (6) sowie die

Gewässer der Britischen Inseln (4). Zwar gibt es Anzeichen für

Verbesserungen, Asien wird aufgrund seiner regen Handelsschifffahrt,

dem hohen Verkehrsaufkommen auf seinen Routen und den älteren Flotten

aber weiter ein Hotspot für Versicherungsschäden im

Schifffahrtssektor bleiben.



Brände verursachen grosse Schäden



Auch Brände an Bord verursachen nach wie vor grosse Schäden und

nehmen weiter zu (174). Dieser Trend hat sich im laufenden Jahr

fortgesetzt: Erst vor kurzem kam es zu derartigen Ereignissen auf

Containerschiffen und drei grösseren Bränden auf Autotransportern.

Vermutlich geht eine Reihe von Bränden auf hoher See unter anderem

auf falsch deklarierte Ladung und auf inkorrekt verpackte und

etikettierte gefährliche Güter zurück. Zudem kann Brandbekämpfung auf

hoher See nur mithilfe umfassender Unterstützung von aussen erfolgen.

Bis diese eintrifft, kann am Schiff hoher Sachschaden erfolgen.

Gleichzeitig erinnerten Anfang des Jahres Hunderte bei einem grossen

Frachter über Bord gegangene Container daran, dass Schadenfälle am

häufigsten auf beschädigte Transportgüter zurückgehen. In den letzten

fünf Jahren waren diese für jeden fünften Schaden verantwortlich.



Veränderte Sicherheitslage mit neuen Herausforderungen



Risiken gehen auch von einer veränderten Sicherheitslage aus:

Territorialstreitigkeiten, Cyber-Angriffe, Sanktionen, Piraterie und

sogar Sabotage entwickeln sich immer stärker zu einer Bedrohung für

die Seefahrt, den Handel und Lieferketten. Ein kürzlich erfolgter

Angriff auf einen Öltanker im Nahen Osten hat dies deutlich gezeigt.

Auch die steigende Zahl von Migranten auf hoher See und von blinden

Passagieren auf Handelsschiffen hat schwerwiegende Konsequenzen für

Schiffseigentümer. Verzögerungen, Umwege und Besatzungen unter

erhöhtem Druck sind die Folgen. 2018 wurden zudem über 200 Fälle von

Piraterie registriert. Die Gewässer Nigerias sind diesbezüglich nun

am gefährlichsten.



Die AGCS liefert Versicherungsleistungen im Bereich der globalen

Logistik und Schifffahrt für alle Arten von Seefahrtsrisiken, für

einzelne Schiffe oder Frachten ebenso wie für hochkomplexe Flotten

und multinationale Logistikunternehmen. 2018 deckte die Sparte Marine

11 Prozent des gesamten Prämienvolumens der AGCS von 8,2 Mrd. EUR ab.



