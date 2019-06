Wenn es ganz dicke kommt, könnte dieses Verfahren für Apple teuer werden. Worum es geht? Das IT-Nachrichten-Portal "heise online" berichtete am Dienstag über Vorermittlungen der US-Wettbewerbsbehörden gegen den Apple-Konzern. Dabei beruft sich das Portal auf die Nachrichtenagentur "Reuters" als Quelle. Den Quellen von Reuters zufolge trafen sich in den vergangenen Wochen die Antitrust-Abteilung des US-Justizministeriums (Department of Defense, DoJ) und Vertreter der US-Handelsaufsicht Federal ...

Den vollständigen Artikel lesen ...