CUPERTINO (IT-Times) - Der US-Technologiekonzern Apple Inc. hat heute mit der Vermarktung der Apple Card in den USA begonnen. Die Kreditkarte ist ab sofort für ausgewählte Kunden erhältlich. Apple Inc. startet heute die Apple Card für alle Kunden in den USA. Die Karte ist speziell für das iPhone konzipiert...

Den vollständigen Artikel lesen ...