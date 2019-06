Hamburg (ots) -



- Querverweis: Bildmaterial wird über obs versandt und ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/bilder -



Das Deutsche Institut für Service-Qualität (DISQ), das DUB UNTERNEHMER-Magazin und der Nachrichtensender n-tv vergeben 2020 bereits zum dritten Mal den Deutschen Exzellenz-Preis, um herausragende Leistungen in der deutschen Wirtschaft zu würdigen. Die Schirmherrschaft übernimmt in diesem Jahr Brigitte Zypries. Die Bundesministerin a. D., Herausgeberin des DUB UNTERNEHMER-Magazins und DISQ-Beirätin engagiert sich seit Jahren für die deutsche Start-up-Szene sowie die digitale Transformation der deutschen Wirtschaft. Sie schärft in diesem Jahr den Digital-Fokus des Awards: So zeichnet Der Deutsche Exzellenz-Preis 2020 erstmals Produkte, Dienstleistungen, Kampagnen, Manager und Macher aus, die den digitalen Wandel vorantreiben und zukunftsorientierte Arbeitsprozesse unterstützen. Bewerben können sich Unternehmen, Agenturen, Start-ups, Manager und Mitarbeiter aller Abteilungen ab sofort per Online-Formular unter www.deutscherexzellenzpreis.de . "Early Birds", die ihre Unterlagen bis zum 1. Juli 2019 einreichen, sparen die Teilnahmegebühr in Höhe von 450 Euro.



"Die digitale Transformation ist die Herausforderung der Stunde für die deutsche Wirtschaft. Ich persönlich bin davon überzeugt, dass Start-ups, KMU und Großunternehmen die Chancen dieses Umbruchs nutzen werden. Denn schon heute wird in unserem Land Hervorragendes geleistet. Oft bleibt es jedoch im Verborgenen. Der Deutsche Exzellenz-Preis zeichnet in diesem Jahr erstmals herausragende Ideen, Produkte, Dienstleistungen, Kampagnen, Manager und Macher speziell im Bereich der digitalen Transformation aus und gibt so den digitalen Vordenkern unseres Landes eine Bühne. Deshalb unterstütze ich diesen wichtigen deutschen Wirtschaftspreis", erklärt Brigitte Zypries.



Zu den Besten der Besten gehören



Im Vorjahr zählten neben renommierten Großunternehmen wie Daimler, Microsoft und Thomas Cook Touristik auch innovative Start-ups wie getINNOtized zu den Preisträgern des Deutschen Exzellenz-Preis. Jetzt startet die neue Bewerbungsrunde, die ihr Finale in der großen Preisverleihung am 23 Januar 2020 in Berlin findet. Dabei können sich sowohl Firmen bewerben, die ihre Leistungen an den Endkunden (B2C) richten, als auch solche, die im B2B-Bereich tätig sind. Eine unabhängige Jury aus Wirtschaft, Medien und Wissenschaft wird im November 2019 tagen, um die Bewerbungen eingehend zu prüfen und die Gewinner auszuwählen. Bewerbungsschluss ist der 1. Oktober 2019.



Weitere Informationen zum Deutschen Exzellenz-Preis 2020 und das Online-Bewerbungsformular finden Sie hier: www.deutscherexzellenzpreis.de.



Deutsches Institut für Service-Qualität (DISQ)



Das Marktforschungsinstitut verfolgt das Ziel, den Service in Deutschland zu verbessern. Das DISQ führt seit 2006 im Auftrag von Medien Wettbewerbsanalysen durch.



DUB UNTERNEHMER-Magazin



Das Leitmedium für die digitale Transformation erscheint in einer Gesamtauflage von rund 265.000 Exemplaren am Kiosk, als Bordexemplar an den deutschen Flughäfen sowie als Supplement in "Handelsblatt", "Wirtschaftswoche" und erreicht so pro Ausgabe rund 900.000 Leser. DUB UNTERNEHMER wird in Sondereditionen auch in der "Welt am Sonntag" und der "Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung" publiziert.



Nachrichtensender n-tv



Seit 1992 bietet n-tv seinen Zuschauern rund um die Uhr das Neueste aus Politik, Wirtschaft, Sport und Gesellschaft. n-tv ist Deutschlands erster Nachrichtensender. Mit einem plattformübergreifenden News-Angebot und dem größten Wirtschaftsanteil im TV ist n-tv eine der bedeutendsten Nachrichten- und Wirtschaftsmarken in Deutschland. Daher schalten täglich mehr als fünf Millionen Zuschauer n-tv ein und rund 12 Millionen Besucher nutzen die digitalen Angebote monatlich.



OTS: Deutscher Exzellenz-Preis newsroom: http://www.presseportal.de/nr/127332 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_127332.rss2



Pressekontakt: Kathrin Mertens Pressebüro Deutscher Exzellenz-Preis JDB MEDIA GmbH Schanzenstraße 70 20357 Hamburg Tel.: 040/468832-0