Hamburg (ots) - Da capo für einen Sommernachtstraum: Jonas Kaufmanns umjubeltes Konzert auf der Berliner Waldbühne kommt ins Kino. Zum 50. Geburtstag des Startenors zeigt CinemaxX am 10. Juli 2019 einen Mitschnitt seines unvergesslichen Auftritts aus dem vergangenen Jahr. Mit populären italienischen Hits von Opernarien bis Schlager begeisterte Jonas Kaufmann sein Publikum. Wer beim Open-Air in Berlin nicht dabei war, kann jetzt im CinemaxX Deutschlands Lieblingstenor ganz nahe kommen und sich vom besonderen Flair dieser Nacht mitreißen lassen. Karten gibt es unter www.cinemaxx.de/meisterwerke sowie an den Kassen der teilnehmenden CinemaxX Kinos.



Es war ein Freitag der 13. und für alle Konzertgäste entpuppte er sich als Glückstag. Ein Jonas Kaufmann in Höchstform schwelgt in musikalischen Kabinettstücken, hervorragend begleitet vom Rundfunk-Sinfonieorchester Berlin (RSB) unter der Leitung von Jochen Rieder. Jetzt ist im CinemaxX dank der perfekten Tonqualität jede Nuance des berühmten Kaufmann-Timbres zu hören. Dazu gibt es freie Sicht auf die Bühne, da springt der Funke dieses inspirierenden Abends garantiert über.



Italien als Sehnsuchtsland, das gilt auch für Jonas Kaufmann: "Italien ist für mich gelebte Leidenschaft auf höchstem Niveau! Ob das Liebesbeziehungen oder Dramen sind, ob Kunst, Essen oder das süße Nichtstun am Strand: Man hat plötzlich das Gefühl, man muss ständig lächeln ..." Ein Lächeln zaubert er seinen Zuhörern ins Gesicht. Mit mediterranem Schmelz gibt Kaufmann Opernarien von Verdi und Mascagni zum Besten. Immer wieder im Duett mit der jungen georgischen Mezzosopranistin Anita Rachvelishvili - große Gefühle garantiert!



Der zweite Teil des Abends ist der leichteren Muse gewidmet, von romantischen Serenaden, Canzoni bis hin zu Schlagern. Und genau hier blühen die beiden Stars so richtig auf. Kaufmann ersetzt das weiße Hemd durch ein T-Shirt, wegen drohendem Regen streicht er kurzerhand die Pause und reiht souverän und voller Charme ein Highlight ans nächste. Das Publikum genießt, schunkelt und singt beim obligatorischen "Volare" mit. Als Rausschmeißer erklingt das berühmte "Nessun dorma" aus Puccinis Turandot. Jubel und Standing Ovations beim Publikum. Das "Da capo" folgt ein Jahr später: Am 10. Juli 2019 können sich alle Kaufmann- und Italienfans auf 128 Minuten "Dolce Vita" im CinemaxX freuen.



Das Programm Giuseppe Verdi - I vespri siciliani: Sinfonia Amilcare Ponchielli - La Gioconda: Cielo e mar Pietro Mascagni - Cavalleria rusticana: Voi lo sapete, o mamma Pietro Mascagni - Cavalleria rusticana: Tu qui, Santuzza? ... No, no, Turiddu Pietro Mascagni - Cavalleria rusticana: Intermezzo sinfonico Pietro Mascagni - Cavalleria rusticana: Mamma, quel vino è generoso Ernesto de Curtis - Ti voglio tanto bene Giovanni d'Anzi - Voglio vivere così Ruggero Leoncavallo - Mattinata Nino Rota - The Glass Mountain: The Legend of the Glass Mountain Vincenzo de Crescenzo - Rondine al nido Lucio Dalla - Caruso Cesare Andrea Bixio - Parlami d'amore, Mariù Nino Rota - Otto e mezzo: La passerella di addio Ernesto de Curtis - Torna a Surriento Romano Musumarra - Il canto Ernesto de Curtis - Non ti scordar di me Nino Rota - Parla più piano Guido Maria Ferilli - Un amore così grande Stanislao Gastaldon - Musica proibita Ernesto Tagliaferri / Nicola Valente - Passione Salvatore Cardillo - Catarì, Catarì (Core 'ngrato) Domenico Modugno - Volare Giacomo Puccini - Turandot: Nessun dorma



Die Opernübertragungen starten ohne Vorprogramm.



Kinotickets für den Mitschnitt des Konzerts von der Berliner Waldbühne gibt es ab im Vorverkauf. Die Tickets sind in allen teilnehmenden CinemaxX Kinos, den dort vorhandenen Ticketautomaten, auf der Website www.cinemaxx.de/meisterwerke oder in der App erhältlich. Auf der Website www.cinemaxx.de/app steht die Smartphone Anwendung kostenlos zum Download bereit.



Fragen zum Ticketkauf und Reservierungen beantwortet das CinemaxX Service Center täglich von 10 bis 21 Uhr für alle teilnehmenden CinemaxX Kinos unter der deutschlandweiten Festnetznummer 040 80 80 69 69.



Teilnehmende CinemaxX Kinos:



Augsburg, Berlin, Bielefeld, Bremen, Essen, Freiburg, Göttingen, Halle, Hamm, Hannover, Heilbronn, Holi, Kiel, Krefeld, Magdeburg, Mülheim, München, Oldenburg, Regensburg, Sindelfingen, Stuttgart Liederhalle, Wuppertal, Würzburg



