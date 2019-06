Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für LVMH auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 345 Euro belassen. Der Luxusgüterkonzern sei in seinem Sektorumfeld die beste Aktie, schrieb Analyst Luca Solca in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Er lobte die breit diversifizierten und in vielen Belangen marktführenden Geschäfte, einen Größenvorsprung gegenüber der Konkurrenz oder aber das begehrte Markenbild./tih/edh Veröffentlichung der Original-Studie: 04.06.2019 / 10:04 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.06.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0032 2019-06-04/13:40

ISIN: FR0000121014