Dermapharm Holding SE: Hauptversammlung beschließt Dividendenausschüttung in Höhe von 0,77 EUR je Aktie DGAP-News: Dermapharm Holding SE / Schlagwort(e): Hauptversammlung Dermapharm Holding SE: Hauptversammlung beschließt Dividendenausschüttung in Höhe von 0,77 EUR je Aktie 04.06.2019 / 13:48 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Dermapharm Holding SE: Hauptversammlung beschließt Dividendenausschüttung in Höhe von 0,77 EUR je Aktie * Vorstand und Aufsichtsrat mit großer Mehrheit entlastet * Geschäftsjahr 2018 durch Einführung selbstentwickelter Produkte, weitere Internationalisierung und erfolgreiche Akquisitionen geprägt * Fortsetzung des profitablen Wachstumskurses in 2019 Grünwald, 04. Juni 2019 - Die Dermapharm Holding SE (WKN A2GS5D, ISIN DE000A2GS5D8), ein führender Hersteller von patentfreien Markenarzneimitteln für ausgewählte Therapiegebiete in Deutschland mit wachsender internationaler Präsenz, hat am heutigen Dienstag im Hotel The Westin Grand München ihre ordentliche Hauptversammlung 2019 erfolgreich abgehalten. Die Präsenz des vertretenen Grundkapitals lag bei 91,17%. Sämtliche Tagesordnungspunkte wurden mit großer Mehrheit verabschiedet. Im Rahmen der Hauptversammlung berichtete der Vorstand detailliert über die operative und strategische Entwicklung der Dermapharm Holding SE im Geschäftsjahr 2018 sowie im ersten Quartal 2019. Mit einem deutlichen Umsatz- und Ergebniswachstum konnte Dermapharm dabei die Erfolgsgeschichte der vergangenen Jahre fortschreiben. Zugleich gab der Vorstand einen Ausblick auf die weitere Strategie und das laufende Geschäftsjahr 2019. Vorstand und Aufsichtsrat wurden von der Hauptversammlung mit großer Mehrheit für das Geschäftsjahr 2018 entlastet. Die Hauptversammlung folgte dem Vorschlag des Vorstands und beschloss die Ausschüttung einer Dividende in Höhe von 0,77 EUR je dividendenberechtigter Stückaktie. Zum Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2019 wurde die Warth & Klein Grant Thornton AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Düsseldorf, bestellt. Dr. Hans-Georg Feldmeier, Vorstandsvorsitzender der Dermapharm Holding SE, zieht Bilanz: "Im Geschäftsjahr 2018 konnten wir durch die Einführung neuer Produkte, die weitere Internationalisierung und die getätigten Akquisitionen unseren Wachstumskurs erfolgreich fortsetzen. Mit der bereits im Rahmen des Börsengangs formulierten Dividendenpolitik lassen wir unsere Aktionäre am Unternehmenserfolg teilhaben. Nach dem guten Start in das Jahr 2019 werden wir unsere Strategie weiter konsequent umsetzen, um im Sinne unserer Aktionäre profitabel zu wachsen." Die detaillierten Abstimmungsergebnisse zu den jeweiligen Tagesordnungspunkten werden zeitnah auf der Website ir.dermapharm.de veröffentlicht. Unternehmensprofil: Dermapharm - Pharmazeutische Exzellenz "Made in Germany" Dermapharm ist ein führender Hersteller von patentfreien Markenarzneimitteln für ausgewählte Märkte in Deutschland. Die 1991 gegründete Gesellschaft hat ihren Sitz in Grünwald bei München und ihren Hauptproduktionsstandort in Brehna bei Leipzig. Das integrierte Geschäftsmodell der Gesellschaft umfasst die hausinterne Entwicklung, eigene Produktion sowie den Vertrieb von Arzneimitteln und anderen Gesundheitsprodukten für ausgewählte Märkte durch einen pharmazeutisch geschulten Außendienst. Dermapharm verfügt über rund 900 Arzneimittelzulassungen für mehr als 250 Wirkstoffe, die als Arzneimittel bzw. Nahrungsergänzungsmittel oder Ergänzende Bilanzierte Diäten vertrieben werden. Dieses Sortiment macht das Unternehmen unverwechselbar. Zu den Kernmärkten der Gesellschaft gehören derzeit neben Deutschland auch Österreich und die Schweiz. Die Gesellschaft plant, ihre internationale Präsenz weiter auszubauen. Das Geschäftsmodell von Dermapharm umfasst überdies ein Parallelimportgeschäft, das unter der Marke "axicorp" betrieben wird. Ausgehend vom Umsatz gehörte Dermapharm in 2018 zu den fünf umsatzstärksten Parallelimporteuren in Deutschland. Im Segment "Pflanzliche Extrakte" verfügt Dermapharm über die spanische Euromed S.A., einen der führenden Hersteller von Pflanzenextrakten und pflanzlichen Wirkstoffen, zudem über Zugang zum Wachstumsmarkt für pflanzliche Arzneimittel. Mit einer konsequenten F&E-Strategie und zahlreichen erfolgreichen Produkt- und Firmenübernahmen in den vergangenen 25 Jahren hat Dermapharm ihre Geschäftsaktivitäten kontinuierlich optimiert und neben organischem Wachstum für externe Wachstumsimpulse gesorgt. Diesen profitablen Wachstumskurs beabsichtigt Dermapharm auch in Zukunft fortzuführen. Kontakt Investor Relations cometis AG Britta Hamberger Claudius Krause Tel.: +49 (0)89 - 64186-233 Tel.: +49 (0)611 - 205855-28 Fax: +49 (0)89 - 64186-165 Fax: +49 (0)611 - 205855-66 E-Mail: ir@dermapharm.com E-Mail: ir@dermapharm.com Sprache: Deutsch Unternehmen: Dermapharm Holding SE Lil-Dagover-Ring 7 82031 Grünwald Deutschland Telefon: +49 (0)89 64 86-0 E-Mail: ir@dermapharm.com Internet: ir.dermapharm.de ISIN: DE000A2GS5D8 WKN: A2GS5D