BERLIN (Dow Jones)--Die neue Präsidentin des Wirtschaftsrates der CDU, Astrid Hamker, hat die Bundesregierung zu grundlegenden wirtschaftspolitischen Maßnahmen aufgefordert, um den Wohlstand angesichts der internationalen Konkurrenz zu sichern. "Deutschland darf sich nach den vielen Jahren der Hochkonjunktur nicht auf seinen Erfolgen und Errungenschaften ausruhen", mahnte Hamker in ihrer ersten Rede als Chefin des CDU-nahen Unternehmerverbandes zur Eröffnung des "Wirtschaftstages 2019" in Berlin. Dort war Hamker zuvor in das Amt gewählt worden, in dem sie auf Werner Bahlsen folgt. Neuer Vizepräsident des Wirtschaftsrates ist der ehemalige CDU-Fraktionschef Friedrich Merz.

"Ob wir es wollen oder nicht: Wir bewegen uns in einer schwierigen politischen Großwetterlage mit teilweise ziemlich stürmischer See", konstatierte Hamker. China sei auf dem Vormarsch als wirtschaftliche und politische Großmacht, und Industrien, in denen Deutschland seit Jahrzehnten Weltmarktführer war, stünden unter Druck. Die Wirtschaftsrats-Präsidentin nannte die Autoindustrie, den Maschinenbau, die Medizintechnik und die Chemiebranche. "Gelingt es uns dabei nicht, uns zu behaupten, werden Arbeitsplätze und Wertschöpfungsketten dauerhaft verloren gehen", warnte sie. Der damit einher gehende Wohlstandsverlust werde die Gesellschaft auf eine Probe stellen.

Hamker betonte, der Wirtschaftsrat unterstütze jüngste Vorschläge von CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer. Sie setzte sich für einen vollständigen Abbau des Solidaritätszuschlages, für eine grundlegende Steuerreform, marktwirtschaftliche Lösungen beim Klimaschutz wie "zumindest einen europäischen Emissionshandel" und einen Bürokratieabbau ein.

