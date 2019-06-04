DAS/ DIE FOLGENDE(N) INSTRUMENT(E) IST/ SIND AB SOFORT AUSGESETZT:
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ ARE SUSPENDED WITH IMMEDIATE EFFECT:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTIL
STARAMBA SE O.N. 99SC DE000A1K03W5 04.06.2019 15:15 CET
START RESTART AUCTION: 15:15
EARLIEST START OF PRICE DETERMINATION: 15:25
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STARAMBA SE O.N. 99SC DE000A1K03W5 04.06.2019 15:15 CET
START RESTART AUCTION: 15:15
EARLIEST START OF PRICE DETERMINATION: 15:25