sprite-preloader
Anzeige
Mehr »
Dienstag, 04.06.2019 Börsentäglich über 12.000 News von 608 internationalen Medien

Indizes
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Aktien
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Xetra-Orderbuch

Devisen
Kurs
%

Rohstoffe
Kurs
%

Passende Knock-Outs zu Ihrer Suchanfrage (Anzeige)
Erweiterte
Suche
lynx
Ad hoc-Mitteilungen

7,68 Euro		-0,60
-7,25 %
WKN: A1K03W ISIN: DE000A1K03W5 Ticker-Symbol: 99SC 
Aktie:
Branche
Finanzdienstleistungen
Aktienmarkt
General Standard
1-Jahres-Chart
STARAMBA SE Chart 1 Jahr
1-Woche-Intraday-Chart
STARAMBA SE 1-Woche-Intraday-Chart
RealtimeGeldBriefZeit
7,59
7,71
14:46
7,68
7,72
14:17
Firmen im Artikel
1-Woche-Intraday-Chart
STARAMBA SE
STARAMBA SE Chart 1 Jahr
Unternehmen / AktienKurs%
STARAMBA SE7,68-7,25 %