Die Dating-App Tinder ist nun verpflichtet, Benutzerdaten an russische Behörden weiterzugeben. Dies gab die Regulierungsbehörde für Kommunikation am Montag bekannt. Die Dating-App wurde in eine neue Liste von in Russland tätigen Online-Diensten aufgenommen, die verpflichtet sind, den russischen Behörden, einschließlich der Sicherheitsbehörde, Benutzerdaten auf Anfrage zur Verfügung zu stellen. Russland ...

Den vollständigen Artikel lesen ...