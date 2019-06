Die Kurse von US-Anleihen sind am Dienstag mit Kursverlusten in den Handel gestartet. Marktbeobachter sprachen von einer Gegenbewegung, nachdem die Kurse in den vergangenen Handelstagen deutlich gestiegen waren.

An den Finanzmärkten setzt sich zunehmend die Erwartung durch, dass die US-Notenbank Fed ihren Leitzins bald verringern könnte. An diesem Dienstag wird sich der amerikanische Notenbankchef Jerome Powell auf einer Konferenz in Chicago zu Wort melden. Fachleute erhoffen sich Hinweise auf den geldpolitischen Kurs.

Im weiteren Handelsverlauf könnten außerdem Konjunkturdaten für neue Impulse sorgen. Auf dem Programm stehen Kennzahlen zum Auftragseingang in der Industrie.

Zweijährige Anleihen fielen um 4/32 Punkte auf 100 13/32 Punkte. Sie rentierten mit 1,90 Prozent. Fünfjährige Anleihen verloren 9/32 Punkte auf 100 15/32 Punkte. Sie rentierten mit 1,90 Prozent. Richtungweisende zehnjährige Anleihen gaben um 14/32 Punkte auf 102 8/32 Punkte nach. Sie rentierten mit 2,12 Prozent. Longbonds mit einer Laufzeit von dreißig Jahren fielen um 29/32 Punkte auf 106 7/32 Punkte. Sie rentierten mit 2,57 Prozent./jkr/jsl/jha/

AXC0192 2019-06-04/14:52