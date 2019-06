TALLAHASSEE, Fla., June 04, 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- Royalton Luxury Resorts freut sich, die Eröffnung des Royalton Antigua Resort and Spa bekannt zu geben. Auf der Karibikinsel Antigua gelegen, bekannt für ihre 365 atemberaubenden Strände (einer für jeden Tag des Jahres) und türkisfarbenes Wasser, das ausgezeichnete Bedingungen für Wassersport bietet, liegt es neben einem der berühmtesten Strände Antiguas, dem Deep Bay Beach.



Das Resort begrüßte am 1. Mai offiziell seine ersten Gäste, die mit einem vom Managementteam ausgerichteten Champagnerempfang begrüßt wurden. General Manager Christian Langlade kommentierte die Nachricht: "Wir freuen uns, mit der Eröffnung des Royalton Antigua Resort and Spa ein neues Niveau an Luxusurlaub auf der Insel zu erreichen. Mit modernen Einrichtungen, erstklassigem Service und üppigen Unterkunftsmöglichkeiten - darunter die ersten Überwasser-Bungalows (https://www.royaltonresorts.com/royalton-antigua/accommodations/chairman-overwater-bungalows) von Antigua, die im Spätsommer eröffnet werden - sind wir sicher, dass dieser neueste Zuwachs im Angebot der Luxusimmobilien der Insel von Reisenden aus der ganzen Welt gut angenommen wird."

Das Royalton Antigua Resort und Spa (https://www.royaltonresorts.com/royalton-antigua) bietet auch eine Vielzahl von Aktivitäten, darunter das berühmte RoyaltonFit Programm, Mixologiekurse und Tanzunterricht. Jüngere Urlauber werden einen Riesenspaß im kostenlosen Kinderclub mit den beliebten Charakteren Max & Ruby haben. In einer Vielzahl von Spezialitätenrestaurants, die vom Grill am Strand bis zum eleganten Steakhaus reichen, können die Gäste ohne Reservierung speisen.

Die Gäste können aus einer Reihe von luxuriösen Unterkunftsmöglichkeiten im Royalton Antigua Resort and Spa wählen. Das Resort bietet eine Reihe von Zimmerkategorien für alle Gruppengrößen, von Suiten mit atemberaubendem Blick auf die Bucht bis hin zu Badesuiten. Für zusätzlichen Luxus können Urlauber auf Diamond Club (https://www.royaltonresorts.com/royalton-antigua/accommodations/diamond-club) upgraden, um zusätzliche Leistungen wie bevorzugte Zimmerstandorte, Butlerservice, bevorzugte Reservierungen, exklusive Strandbereiche mit Kellnerservice und mehr zu erhalten.

Um Ihren nächsten Urlaub im Paradies zu buchen, besuchen Sie bitte http://www.royaltonresorts.com/royalton-antigua (http://www.royaltonresorts.com/royalton-antigua)

Über Royalton Luxury Resorts

Die preisgekrönten Royalton Luxury Resorts verkörpern moderne Eleganz und bieten All-In Luxury (https://www.royaltonresorts.com/royalton/all-in-luxury)-Urlaub in einigen der beliebtesten tropischen Reiseziele der Welt, darunter Jamaika, die Dominikanische Republik, Saint Lucia, Mexiko und Kuba. Mit einer Reihe von Weltklasse-All-Inclusive-Funktionen, darunter das hochwertige, handgefertigte DreamBed, unbegrenzte reservierungsfreie Luxusrestaurants, einer Sports-Event-Guarantee und vieles mehr. Viele der Resorts richten sich gleichermaßen an Familien und Paare, mit branchenführenden, beaufsichtigten Kinder- und Teenageraktivitäten, die ohne zusätzliche Kosten angeboten werden, kombiniert mit familienfreundlichen Unterkunfts- und Speisemöglichkeiten.

