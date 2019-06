Wien (www.fondscheck.de) - Union Investment macht seine Riester-Rente "Uni Profi Rente Select" nachhaltig, so die Experten von "FONDS professionell".Kunden könnten künftig wählen, ob sie einen Aktienfonds besparen möchten, der Dividendentitel unter ökologischen und sozialen Aspekten auswähle.Nachhaltigkeit sei derzeit eines der beherrschenden Themen in der Fondsbranche. Das schlage sich auch bei der Riester-Rente-Lösung von Union Investment nieder. Der genossenschaftliche Asset Manager integriere ab dem 1. Juli 2019 einen nachhaltigen Aktienfonds in sein Produktangebot: Bei dem staatlich geförderten Riester-Fondsparplan "Uni Profi Rente Select" könnten Anleger dann wählen, ob sie den UniNachhaltig Aktien Global (ISIN DE000A0M80G4/ WKN A0M80G) als Chancenkomponente anwählen möchten oder ob sie weiterhin in den Uniglobal Vorsorge (ISIN DE000A1C81G1/ WKN A1C81G) beziehungsweise den Uniglobal II (ISIN LU0718610743/ WKN A1JQ13) investieren wollten. Ein Wechsel zwischen den Fonds sei jederzeit kostenlos möglich, so die Gesellschaftin einer Mitteilung. ...

