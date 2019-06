Die Amazon-Aktie musste in den vergangenen Tagen einen deutlichen Rücksetzer hinnehmen. Seit Freitag büßte der Anteilsschein mehr als 8 Prozent an Wert ein. Droht dem langjährigen Highflyer ein ähnliches Schicksal wie dem Elektroautobauer Tesla? Die Analysten sind sich sicher, dass dem nicht so ist. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 2.189,17 US-Dollar (umgerechnet 1.946,79 Euro) und damit fast 30 Prozent über dem aktuellen Kursniveau. Cowen and Company, LLC sieht den fairen Wert der Aktie ...

Den vollständigen Artikel lesen ...