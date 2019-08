Die Wirecard (WKN: 747206)-Aktie ist definitiv eine der am rasantesten wachsenden Börsengeschichten in unseren heimischen Gefilden. Allein der Blick auf die Zahlen für das zweite Quartal des aktuellen Geschäftsjahres hat erneut bewiesen, wie intakt hier die Wachstumsgeschichte noch immer ist - sowie, dass Wachstumsraten von über 30 % ein Wegbereiter dieser Aktie bleiben. Zudem kann Wirecard inzwischen auch in der ersten und sowieso in den prominenteren Börsenligen mitmischen. Ein vergleichender ...

