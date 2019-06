Die Hoffnung, dass die US-Notenbank demnächst die Zinsen senkt und Aussagen von chinesischen Offiziellen, der Handelsstreit mit den USA müsse auf dem Verhandlungsweg gelöst werden, lassen die Anleger am Dienstag aufatmen. An den Futuremärkten deutet sich eine feste Eröffnungsphase an, wobei der Dow Jones rund 200 Punkte im Plus gesehen wird. Alle aktuellen Entwicklungen sehen Sie im Video.

