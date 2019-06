Die Anleger hatten in den letzten Wochen nun wirklich nicht viel zu Feiern. Nach wie vor sorgt der Handelsstreit zwischen den USA und China für Unsicherheiten bei den Marktteilnehmern. Diese fehlende Sicherheit sorgt auch dafür, dass Unternehmen ihre Investitionen zurückfahren, weil sie aktuell schlicht nicht einschätzen können, was als nächstes passieren wird. Letzten Endes muss ein Deal her, denn durch Besteuerung oder Verzollung hilft man der Weltwirtschaft nicht - man schadet ihr. Darüber hinaus ...

Den vollständigen Artikel lesen ...