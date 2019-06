Gestern beschleunigte die Leoni-Aktie ihre Talfahrt und verlor in der Spitze prozentual zweistellig an Wert. An den fundamentalen Rahmendaten hat sich seitdem nichts geändert. Dennoch gehört die Aktie heute zu den Top-Gewinnern und führt die Gewinnerliste im SDAX mit Abstand an. DER AKTIONÄR lässt sich von der wilden Zockerei nicht anstecken - und bleibt bei seinem Fazit.

Den vollständigen Artikel lesen ...