Am deutschen Aktienmarkt herrscht am Dienstagnachmittag beste Stimmung. Die Hoffnung auf eine Zinssenkung in den USA treibt den DAX wieder in Richtung 12.000 Punkte. Fallende Zinsen sind Musik in den Ohren der Vonovia-Vorstände. Die trendstarke Aktie des größten deutschen Wohnungskonzerns eignet sich bestens für ein Faktor-Zertifikat.

