Der österreichische Softwarehersteller Fabasoft AG (ISIN: AT0000785407) will den Aktionären für das Geschäftsjahr 2018/19 eine Dividende von 0,50 Euro (Vorjahr: 0,18 Euro) je Aktie ausschütten. Beim derzeitigen Börsenkurs von 19,80 Euro entspricht dies einer aktuellen Dividendenrendite von 2,53 Prozent. Die Hauptversammlung findet am 1. Juli 2019 in Linz statt. Im Geschäftsjahr 2018/2019 stieg der Umsatz von Fabasoft auf 40,3 Millionen ...

