Essen (www.anleihencheck.de) - Nachdem sich die Kapitalmärkte in den letzten Wochen auffällig unbeeindruckt von der Verschärfung im Handelsstreit zwischen den USA und China gezeigt hatten, kehrte in der letzten Woche spürbar die Nervosität zurück, so die Analysten der National-Bank AG. In der Folge seien die Anleihenkurse deutlich angestiegen, die Renditen seien weiter zurückgefallen und die Aktienmärkte hätten merklich nachgegeben. Weiterhin sei die entscheidende Frage: Seien die seitens der US-Regierung in der jüngsten Vergangenheit iniitierten erneuten Friktionen im Handelsstreit ein rein politisches Manöver gewesen, mit dem Ziel eine spürbare Drohkulisse aufzubauen oder stehe der Welt eine weitere Eskalation im Handelszwist bevor? Wie stark mittlerweile die Verärgerung der chinesischen Seite an der US-Verhandlungsführung sei, würden jüngste Kommentare in offiziellen chinesischen Verlautbarungen verdeutlichen. Hier werde mit einem Lieferboykott seltener Erden für die US-Seite gedroht, darüber hinaus werde eine Einschränkung des chinesischen Marktzugangs für US-Konzerne offen diskutiert. Sogar der Verkauf von US-Staatsanleihen im größeren Umfang zur Anhebung der US-Kapitalmarktzinsen scheine nicht mehr ausgeschlossen. Dies zeige, wie stark sich in den letzten Wochen das Klima zwischen beiden Ländern verschlechtert habe. Vieles davon möge rein taktischer Natur sein. Man könne nur hoffen, dass sich letztendlich die Vernunft durchsetze, zu hoch seien die Risiken für beide Seiten und für die Weltwirtschaft, die mit einer weiteren Eskalation des Handelsstreits einhergehen würden. Aber leider setze sich gegenwärtig in der internationalen Politik nicht immer die Vernunft durch. Das favorisierte Szenario der Analysten der National-Bank AG sei aber immer noch eine umfassende Einigung zwischen den USA und China, welche wenigstens im kurz- bzw. mittelfristigen Zeithorizont zu einer deutlichen Entlastung sowohl der Wirtschaft, als auch der Kapitalmärkte führen sollte. Dass es dazu komme, sei aber keinesfalls ausgemacht. ...

