Wien (www.fondscheck.de) - Franz Führer (45) ist neuer Partner bei Lupus alpha, so die Experten von "FONDS professionell".Der Spezialist für europäische Small & Mid Caps sei seit 2001 im Portfolio Management des Frankfurter Asset Managers tätig und verantworte dort die Performance des Lupus alpha All Opportunities. Über diese Beförderung berichte die Gesellschaft per Aussendung. Die Ernennung von Führer erfolge im Rahmen des partnerschaftlichen Unternehmenskonzepts, dessen Ziel es sei, "Top-Leistungsträger auf Partnerebene in die Unternehmensentwicklung einzubinden". Neben den Executive Committee-Mitgliedern Götz Albert, Michael Frick, Ralf Lochmüller und Alexander Raviol seien nunmehr insgesamt fünf weitere langjährige Mitarbeiter Partner bei Lupus alpha. ...

