Das zweite "Alien"-Prequel von Meisterregisseur Ridley Scott mit Michael Fassbender: Die Crew des Kolonisationsraumschiffs "Covenant" reist zu einem entfernten Planeten am Rande der Galaxie. Sie vermuten dort ein unentdecktes Paradies. Stattdessen finden sie das Wrack der "Prometheus" und den überlebenden Androiden David (Fassbender) - und der hat insgeheim eine mörderische Agenda ... ProSieben zeigt "Alien: Covenant" am Sonntag, 9. Juni 2019, um 22:40 Uhr zum ersten Mal im Free-TV.



