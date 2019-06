Der Dow Jones ging gestern nahezu unverändert aus dem Handel. Das Minus am Ende des Tages betrug gerade mal 0,03 Prozent. Der Nasdaq 100 hingegen verzeichnete deutliche Verluste von über zwei Prozent.



Bei den Einzelwerten geht es heute um folgende Themen: Beyond Meat, Uber, Alphabet, Alibaba, Netflix und Tesla. Franziska Schimke, Korrespondentin an der Börse Frankfurt, gibt einen Überblick, was die Märkte in Deutschland heute bewegt.