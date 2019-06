Intelligente Prozessautomatisierungsplattform unter den Spitzentechnologien für Vertriebsorganisationen

SAN FRANCISCO und BERLIN, June 04, 2019in den Gartner-Bericht Cool Vendors in Sales Technologies 2019 aufgenommen. Die revolutionäre intelligente Prozessautomatisierungsplattform (IPA) kombiniert robotergesteuerte Prozessautomatisierung (RPA) mit künstlicher Intelligenz (KI), um alltägliche Prozesse und gemeinsame Kundenanforderungen zu automatisieren und gleichzeitig datengesteuerte Erkenntnisse zu gewinnen, um die Entscheidungsfindung der Mitarbeiter zu verbessern.



Die Plattform kommt dem Unternehmen abteilungsübergreifend zugute, hat aber aufgrund der hohen Kosten für ineffiziente Verkaufsprozesse einen außergewöhnlichen Erfolg in der Vertriebsorganisation erzielt. Gartner: "Unternehmen müssen sich auf zukunftsorientierte Anbieter verlassen, um ihre digitalen Transformationen voranzutreiben, und der Schritt von Reaktion zu Innovation ist ausschlaggebend."

Perfekt optimiert für den Verkauf

Automation Hero begünstigt Marktführer für Anwendungen, die Investitionen in Vertriebstechnologie unterstützen, durch intelligente Automatisierung von sich wiederholenden und manuellen Geschäftsprozessen, die Mitarbeiter entlastet, um das Geschäftsergebnis zu verbessern.

Laut Salesforce verbringen Vertriebsmitarbeiter 64 Prozent ihrer Zeit mit nicht vertriebsrelevanten Aufgaben, wobei allein die Verwaltungsaufgaben 25 Prozent ausmachen. Die CRM-Datenerfassung ist ein Beispiel für einen notwendigen, aber kostspieligen Prozess. Laut Introhive verbringen CRM-Anwender 5,5 Stunden pro Woche mit Aktivitäten und Kontakten, die Unternehmen jedes Jahr 13.200 Dollar pro Vertriebsmitarbeiter kosten; das kann sich für große Vertriebsorganisationen auf bis zu Millionen von Dollar pro Jahr summieren. Kunden von Automation Hero in den Bereichen Finanzdienstleistungen, Telekommunikation sowie Reise und Tourismus nannten Kapitalrenditen in dreistelliger Millionenhöhe, die sich aus der Ersparnis von bis zu einer Stunde pro Tag für jeden Mitarbeiter ergeben.

Automation Hero bewältigt sich wiederholende Aufgaben durch seine vereinfachte Benutzeroberfläche in Form eines proaktiven und anpassungsfähigen, erweiterten Intelligenzassistenten, der von Vertriebsmitarbeitern genutzt wird. Die Plattform ermöglicht es Administratoren auch, leistungsstarke und hochgradig individuelle Automatisierungen in einer No-Coding-Umgebung einfach per Mausklick zusammenzuführen. Mehr als 50 Anschlüsse und eine benutzerdefinierte Plugin-API gewährleisten Legacy-Kompatibilität und Integration selbst mit komplexesten IT-Systemen.

RPA + AI

Das Start-up stellt den RPA-Bereich durch einen KI- und datenzentrierten Ansatz in Frage. Die derzeitige RPA-Technologie wurde vor über einem Jahrzehnt entwickelt und beschränkt sich auf die Automatisierung einfacher, sich wiederholender, regelbasierter Klickroboter. Intelligenz, Datenintegration, Verarbeitung und maschinelles Lernen werden nachträglich hinzugefügt, so dass sich das aktuelle technologische Angebot auf einfache Aufgaben beschränkt.

Automation Hero geht das Problem mit einem völlig neuen Ansatz an. Es erstellt eine Intelligenzstruktur, indem es hochskalierbare, verteilte Automatisierungsabläufe ausführt, die Klickroboter, strukturierte und unstrukturierte Datenquellen, tiefes Lernen, Datenverarbeitung und die menschliche Arbeitskraft zusammenfügen, was ein Betriebssystem für das moderne Unternehmen schafft.

Über Automation Hero

Automation Hero kombiniert RPA mit KI zu einer intelligenten Prozessautomatisierungsplattform, die KI mit den menschlichen Arbeitskräften vereint. Durch die Automatisierung sich wiederholender und zeitaufwendiger Aufgaben verbessert Automation Hero die Produktivität und führt zu erfolgreicheren, optimierten Geschäftsergebnissen.

Automation Hero ist ein Portfoliounternehmen der führenden KI- und Deep-Learning-Investmentfirmen Baidu Ventures (BV) USA, CometLabs, Cherry Ventures, Signals VC und Atomico und hat seinen Hauptsitz in San Francisco.

