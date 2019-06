Shanghai (ots/PRNewswire) - GCL System und Ocean Sun werden bei der Entwicklung eines PV-Moduls für die schwimmende Solarlösung von Ocean Sun und für schwimmende Solaranlagen zusammenarbeiten. Die Partnerschaft wurde bei einer Unterzeichnungszeremonie am 4. Juni im SNEC während der PV Power Expo 2019 bekanntgegeben.



Der Markt für schwimmende PV-Anlagen ist ein bedeutender Wachstumsmarkt. Die Weltbank sieht für schwimmende Solaranlagen allein schon auf künstlichen Wasserspeichern ein Potenzial in TW-Höhe.



Durch die Technologiepartnerschaft zwischen GCL und Ocean Sun soll ein PV-Modul für die schwimmende Lösung optimiert werden. Die Fähigkeit und Produktionskapazität der GCL-Fertigungsbetriebe wird Ocean Sun eine schnelle Bereitstellung ermöglichen.



"Der Aufbau einer Technologie- und Entwicklungspartnerschaft mit GCL ist ein wichtiger Meilenstein für Ocean Sun und wird die Optimierung der Technologie für den Einsatz im großen Stil ermöglichen. Wir sind sehr zufrieden mit GCL als Partner und freuen uns darauf, das Konzept der schwimmenden Solaranlagen weiter voranzubringen", erklärten Øyvind Rohn, CEO, und Børge Bjørneklett, Vorsitzender und CTO von Ocean Sun.



Informationen zu Ocean Sun:



Ocean Sun ist ein Entwickler von Technologien für schwimmende PV-Systeme. Das Unternehmen verfügt über eine eigene Technologie auf der Grundlage von Photovoltaikmodulen, die auf eine hydroelastische Membran montiert sind. Dies minimiert den Materialeinsatz und ermöglicht eine direkte Kühlung der PV-Zellen, was die Produktionseffizienz erhöht. Ocean Sun betreibt seit 2017 mehrere Pilot- und Demonstrationsanlagen in Europa und Asien. https://www.oceansun.no



Informationen zu GCL System:



GCL System ist Teil der GCL Group, einem globalen Energiekonzern, der Chinas größtes nichtstaatliches Energieunternehmen darstellt, mit Schwerpunkt auf neuen Energien, sauberer Energie und damit verbundenen Dienstleistungen. GCL System Integration ist derzeit weltweit tätig und verfügt über fünf Standorte für die Produktion von Solarmodulen auf dem chinesischen Festland und einen in Vietnam mit einer Produktionskapazität von 6 GW und zusätzlichen Kapazität von 2 GW für die Fertigung hocheffizienter Batterien, was GCL zu einem Modulhersteller der Weltklasse macht. https://www.gclsi.com/



