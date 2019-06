LabTwin ermöglicht Wissenschaftlern Datenerfassung in Echtzeit durch neue Funktionen für Datenkonnektivität und "Talkback"

LabTwin GmbH, der weltweit erste sprach- und KI-gesteuerte digitale Laborassistent, kündigte heute seine neue offene API an, die eine Verbindung zwischen Wissenschaftlern und Datenquellen innerhalb und außerhalb des Labors herstellt. Mit LabTwin können Wissenschaftler nun augenblicklich auf externe Datenbanken und Datenströme aus anderen Quellen, etwa Laborausrüstung und Informatiksysteme, zugreifen. Durch die offene API von LabTwin können Forschungs- und Entwicklungsgruppen problemlos wissenschaftlich korrekte Echtzeitdaten in ihre täglichen Arbeitsabläufe integrieren.

LabTwin can now guide researchers step-by-step through interactive protocols, offer feedback, and provide on-demand access to scientific data. (Graphic: Business Wire)

Die meisten Labortools sind nicht in der Lage, Inhalte geräteübergreifend zu übertragen, weshalb Informationen auf verschiedene Tools und Plattformen aufgeteilt werden. Mit seiner neuen API beseitigt LabTwin Datensilos, eliminiert den Datenfriedhof und ermöglicht Wissenschaftlern Echtzeit-Datenerfassung sowie bedarfsgerechten Zugriff auf wichtige Daten und das alles über eine zentrale Stelle.

"LabTwin entwirft geräteübergreifend konsistente und kontinuierliche Benutzererlebnisse für Wissenschaftler", sagt Magdalena Paluch, CEO und Mitgründerin von LabTwin. "Mit unserer neuen API können wir Wissenschaftlern ein ganzes Ökosystem zur Verfügung stellen, indem die Sprachschnittstelle unseres digitalen Assistenten mit Anwendungen und Datenbanken verbunden wird. Die dort verfügbaren Daten können augenblicklich von überall im Labor aus abgerufen werden."

"Die offene API von LabTwin ist ein wichtiger Schritt hin zum integrierten Labor der Zukunft", so Jonas Kulessa, Head of Engineering bei LabTwin. "Digitale Labore werden durch Tools wie den digitalen Assistenten von LabTwin von einem reibungslosen Informationsfluss und einfachem Datenzugriff für Wissenschaftler profitieren, und zwar unabhängig von ihrem Arbeitsort."

Interaktiver Laborassistent jetzt mit Talkback-Funktion

Der digitale Assistent von LabTwin nutzt Technologien für maschinelles Lernen und Spracherkennung, um Wissenschaftler bei Alltagsaufgaben zu unterstützen. So kann Zeit gespart und die Forschung effizienter und reproduzierbarer gestaltet werden. Forscher können Notizen machen, Daten erfassen, Materiallisten erstellen und Timer bzw. Erinnerungen einstellen von jedem Ort im Labor aus, einfach über Sprachbefehle an LabTwin.

LabTwin nimmt Kundenfeedback zum Anlass, sich ständig weiterzuentwickeln und neue Funktionen zu integrieren. Jetzt kann der digitale Assistent den Wissenschaftlern antworten, sie durch interaktive Protokolle führen und Empfehlungen geben sowie bedarfsgerechten Zugriff auf wissenschaftliche Daten gewähren.

"Wir konzipieren den digitalen Assistenten von LabTwin so, dass Laboren eine optimierte, papierlose Dokumentation ermöglicht wird und Wissenschaftler direkt am Labortisch Sprachnotizen aufnehmen und ganz einfach in vorhandene Protokolle oder andere Labordokumentation übertragen können", sagt Paluch. "Dies führt zu einer besseren Datenerfassung und einer datengestützten Entscheidungsfindung in Echtzeit, ohne dass erst die Handschuhe abgelegt oder Experimente unterbrochen werden müssen. Der nächste logische Schritt bestand darin, das Produkt interaktiver zu gestalten, sodass es Wissenschaftlern Feedback geben und sie anleiten kann, das heißt ein wirklicher Assistent im Labor ist."

"LabTwin ist ein Forschungstool, von dem wir als Wissenschaftler erheblich profitieren können. Wir leben in einem Zeitalter, in dem Technologie in greifbarer Nähe ist. Ein Tool wie LabTwin, mit dem sich mehrere Funktionen in einem Notizensystem für Labore integrieren lassen, stellt eine deutliche Vereinfachung unseres Forschungsworkflows dar. Ich bin davon überzeugt, dass sich LabTwin erheblich auf die Forschungsproduktivität auswirken wird", sagt Ernesto Diaz-Flores, Assistant Adjunct Professor an der School of Medicine, University of California, San Francisco, und früher Anwender von LabTwin.

Über LabTwin

LabTwin erstellt die nächste Generation digitaler Labortools für intelligente Labore, beginnend mit dem weltweit ersten sprachgesteuerten Laborassistenten. Mit LabTwin können Wissenschaftler Daten erfassen, Informationen abrufen, Experimente verwalten und Dokumentation optimieren ganz einfach über Sprachbefehle. Anhand von Technologie für Spracherkennung und maschinelles Lernen vereinfacht der intelligente Assistent von LabTwin die Datenerfassung, strukturiert wertvolle Informationen und gibt Wissenschaftlern in Echtzeit Empfehlungen, damit sie besser informierte, datengestützte Entscheidungen treffen können. Das Ziel des Unternehmens besteht darin, Wissenschaftler zu unterstützen. LabTwin wird von BCG Digital Ventures und Sartorius finanziell unterstützt. Der sprachgesteuerte Assistent des Unternehmens wird von Hunderten Wissenschaftlern in führenden Biopharmaunternehmen sowie akademischen Einrichtungen auf der ganzen Welt eingesetzt, darunter das Deutsche Primatenzentrum (DPZ), die Universitätsmedizin Göttingen und die University of California, San Francisco.

Weitere Informationen finden Sie auf der Website?? von LabTwin. Melden Sie sich an, um auf die App zuzugreifen, und folgen Sie uns auf LinkedIn, Facebook und Twitter, um aktuelle Unternehmensinformationen zu erhalten.

