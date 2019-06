AARHUS (IT-Times) - Der dänische Windkraftanlagenbauer Vestas Wind Systems A/S hat in dieser Woche einen eher seltenen Auftrag aus Südafrika bekannt gegeben. Für ein Windprojekt in Südafrika soll Vestas Wind Systems eine schlüsselfertige EPC-Lösung bereitstellen. Die Dänen übernehmen damit das Engineering,...

Den vollständigen Artikel lesen ...