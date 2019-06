Nach den Kursverlusten am vergangenen Freitag bleibt die Wirecard-Aktie auf Erholungskurs. Zwar fällt das Plus am Dienstagnachmittag mit rund einem halben Prozent nicht mehr ganz so stark aus wie am Vortag, doch die Richtung stimmt. Auch aus charttechnischer Sicht präsentiert sich die Lage weiterhin positiv.

