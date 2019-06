Fleischersatz-Spezialist Beyond Meat bleibt das Unternehmen der Stunde an der Börse. Nachdem die Aktie am Montag in einem schwachen Marktumfeld sieben Prozent korrigiert hat, greifen am Dienstag die Anleger gleich wieder zu. Kursplus im frühen Handel: vier Prozent. Am Donnerstag schlägt die Stunde der Wahrheit.

