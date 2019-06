Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt



Berlin (pta033/04.06.2019/16:15) - Neue Wege mit CLOCKCHAIN



Seit gut einer Woche ist unser Portal www.clockchain.com nach langer Entwicklungszeit am Markt gestartet. Somit ist ein Meilenstein in der Umsetzung der neuen Strategie im Zuge der Neuausrichtung, welche die Hauptversammlung 2018 beschlossen hat, umgesetzt und erreicht.



In weiteren Schritten werden nun die Premium-Angebote entwickelt und für die Nutzer nach und nach freigeschaltet. Mit CLOCKCHAIN wird das Ziel verfolgt, einen komplett neuen Markt für sich zu erschließen und sich dadurch Erlösquellen über die Möglichkeiten und Potenziale des Transaktionsgeschäftes zu sichern. Und zwar unabhängig von den Zyklen des Warenverkaufs-geschäftes und dem hohen Wettbewerbsdruck. Nach intensiven Diskussionen und reiflicher Überlegung ist das Management zu dem Entschluss gekommen, das bisherige Geschäftsmodell, dem Verkauf von Uhren und Schmuck über das Portal uhr.de, in Zukunft nicht weiter zu verfolgen. Alle Zeit und Kraft wird nun nach der Sanierung des Unternehmens in die Neuausrichtung und die Zukunft der CLOCKCHAIN investiert. Die Domain uhr.de soll in diesem Zuge perspektivisch veräußert und den Aktionären auf der nächsten Hauptversammlung die Beschlussvorlage unterbreitet werden, die Gesellschaft umzubenennen und die Satzung zu ändern. Durch den Verkauf der Domain fließen der Gesellschaft Mittel zu, die in Zusammenhang mit weiteren Maßnahmen, die Investitionen für die Zukunft absichern sollen. Somit können die künftigen Heraus-forderungen gemeistert werden, um dem Markt damit einen Schritt voraus zu sein.



Zukünftig sieht sich die Gesellschaft eher als Technologie-Enabler und Serviceanbieter für andere Shops und Marktteilnehmer des Luxen-Uhren Marktes. Mit dem zukünftigen Fokus auf neue Technologien, leisten wir einen Beitrag zur Minderung des Verkaufs von gefälschten Uhren und ermöglichen eine bisher nicht dagewesene Transparenz und Sicherheit im Uhren-Markt.



