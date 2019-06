BERLIN (Dow Jones)--Rolf Mützenich hat am Dienstag die kommissarische Leitung der Bundestagsfraktion der SPD übernommen. Die zurückgetretene Fraktionsvorsitzende Andrea Nahles sei mit Standing Ovations von der Bundestagsfraktion verabschiedet worden, berichtet der SPD-Abgeordnete Johannes Kahrs.

"Ehrlicherweise fand ich es einen sehr kurzen, sehr starken Auftritt, es hat mich sehr berührt", sagte Kahrs, der dem konservativen Seeheimer Kreis angehört.

Über ein genaues Datum zur Neuwahl des Fraktionsvorsitzenden wurde nach Angaben von Teilnehmern noch nicht entschieden. Kahrs erwartet die Wahl für September.

"In der Zwischenzeit muss anständig regiert werden, müssen Inhalte umgesetzt werden", so Kahrs. Man müsse nun in der großen Koalition zeigen, ob man wolle und wie man wolle. Das Übergangstrio für den Parteivorsitz der SPD sei in der Fraktion einhellig positiv aufgenommen worden, sagte er.

Auch in der Union ist man bemüht, zwei Tage nach dem Rückzug von Nahles von der Partei- und Fraktionsspitze zur Tagesordnung überzugehen.

"Wir arbeiten ganz normal weiter", sagte Unions-Fraktionschef Ralph Brinkhaus vor Beginn der CDU/CSU-Fraktionssitzung in Berlin. Trotz sehr turbulenter Zeiten sei es in den vergangenen Tagen möglich gewesen, sich auf das umfangreiche Migrationspaket zu einigen. Die Gesetze sollen in dieser Woche vom Bundestag verabschiedet werden.

Kontakt zur Autorin: andrea.thomas@wsj.com

DJG/aat/sha

(END) Dow Jones Newswires

June 04, 2019 10:25 ET (14:25 GMT)

Copyright (c) 2019 Dow Jones & Company, Inc.