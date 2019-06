Einstellung Aufnahme

ISIN Name Einstellung mit Ablauf: ISIN Name Ab dem: Anmerkungen

KYG606301037 MFC Bancorp Ltd. 04.06.2019 KYG7T96K1077 MFC Bancorp Ltd. 05.06.2019 Tausch 1:1

CA83427X1087 YSS Corp. 04.06.2019 CA98817Q1090 YSS Corp. 05.06.2019 Tausch 1:1

CA9891332020 Zargon Oil & Gas Ltd. 04.06.2019 CA9891333010 Zargon Oil & Gas Ltd. 05.06.2019 Tausch 20:1