Am Nachmittag wird die Gemeinschaftswährung Euro bei 1,1237 US-Dollar gehandelt und damit in etwa zum gleichen Kurs wie am Morgen.Zum Franken tendiert der Euro mit aktuell 1,1177 ebenfalls ähnlich wie am Dienstagmorgen. Der US-Dollar hat zum Franken indes etwas angezogen auf 0,9947. Im Tief war der Dollar am Morgen noch ...

