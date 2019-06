Holzminden (ots) -



Die Wetterextreme führen zu einem Umdenken in der Schweiz: Drei

Viertel der Eidgenossen sind nach den Erfahrungen im Hitzesommer 2018

entschlossen, persönlich mehr für den Klimaschutz zu tun. Dabei haben

73 Prozent den Eindruck, dass ihnen bei der Energiewende die Zeit

davonläuft. Das sind Ergebnisse aus der Umfrage "Energie-Trendmonitor

Schweiz 2019". Dafür wurden 1.000 Verbraucher in der Schweiz

bevölkerungsrepräsentativ von einem Marktforschungsinstitut im

Auftrag von Stiebel Eltron befragt.



Klimaforscher von der ETH Zürich und das Bundesamt für

Meteorologie und Klimatologie "MeteoSchweiz" empfehlen in ihrer

jüngsten Prognose, sich an die Klimaveränderungen anzupassen - die

Bevölkerung sollte sich auf trockenere Sommer, heftige Niederschläge

und schneearme Winter einstellen. Treibhausgase zu verringern sei

dabei der richtige Ansatz, um Klimaveränderungen entgegen zu wirken.

"Die Schweizerinnen und Schweizer wollen den Klimaschutz selber

verstärkt in die eigene Hand nehmen, wie unsere Umfrage zeigt", sagt

Paul Stalder, Geschäftsführer von Stiebel Eltron AG Schweiz.

"Wichtigster Ansatzpunkt sollte die Wärmewende im Heizungskeller

sein, sagen 83 Prozent der Befragten."



Knapp zwei Drittel aller Gebäude in der Schweiz werden aktuell mit

fossilen Energieträgern beheizt (Heizöl und Gas). Wichtig wären

Anreize für einen Heizungswechsel. Der Einbau grüner Technologie wird

aber nach Meinung von 86 Prozent der Bevölkerung zu wenig gefördert -

beispielsweise die Umrüstung auf eine Wärmepumpe. 63 Prozent fordern

zudem, bestehende Fördergelder für die energetische Sanierung über

das Jahr 2025 hinaus zu verlängern.



"Erneuerbare Energie im Heizungskeller trägt unmittelbar zum

Klimaschutz bei", Paul Stalder von Stiebel Eltron. "Eine mit grünem

Strom betriebene Wärmepumpe arbeitet komplett ohne Ausstoss von CO2.

Das Anreizsystem für umweltfreundliche Heiztechnik sollte daher

konsequent fortgeführt werden."



Das Gebäudeprogramm von Bund und Kantonen fördert derzeit in den

meisten Kantonen die Umstellung auf eine Heizungsanlage mit

erneuerbaren Energieträgern wie zum Beispiel Wärmepumpen, Sonnen-

oder Holzenergieanlagen.



