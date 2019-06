Düsseldorf/Frankfurt (ots) - Die Lurse AG, eine führende HR-Strategieberatung mit Fokus auf Compensation & Benefits, Pensions sowie Talent, hat die Deutsche Pensions Group GmbH (DPG) aus Düsseldorf übernommen. Die DPG ist ein Spezialist für die digitale Verwaltung von Pensionszusagen, Versicherungsmathematik sowie Asset-Consulting, der sich insbesondere durch die Entwicklung einer herausragenden digitalen und hoch automatisierten Infrastruktur auszeichnet. Mit der Übernahme erschließt sich Lurse eine neue, führende Marktposition als ganzheitlicher Total Compensation-Anbieter, der das gesamte Spektrum der Vergütungsberatung beherrscht, inklusive Digitalisierung und Berücksichtigung der kommunikativen Kundenanforderungen. Aus der Kombination HR-Strategieberatung, Pensionsverwaltung und deren Digitalisierung erlangt Lurse ein Alleinstellungsmerkmal im deutschen Markt, das selbst die großen internationalen Wettbewerber nicht beherrschen. Über den Kaufpreis haben die beteiligten Parteien Stillschweigen vereinbart.



Mit der Übernahme der DPG ergänzt Lurse das Angebot vor allem in der digitalen bAV-Administration. Über 120 Mitarbeiter bieten ab sofort eine umfassende, ganzheitliche Beratung und Dienstleistung in der bAV an. Sie sind auch dazu in der Lage, gesamtheitlich die Administration für Pensionsfonds und bAV-Lebensversicherungsgesellschaften abzubilden. Der nahtlose Übergang der wichtigen Bereiche Consulting und Software in die Lurse AG ist gewährleistet. Denn zwei ausgewiesene Experten der DPG, Dr. Otmar Stüpp und Stephan Döll, werden zukünftig als Partner für das kombinierte Unternehmen tätig sein und gemeinsam mit Matthias Edelmann, Managing Partner der Lurse AG, und Jürgen Neumann die Geschäftsführung übernehmen.



"Lurse bietet ein umfassendes Beratungsangebot entlang der gesamten HR-Wertschöpfungskette und jetzt auch das modernste Angebot zur Digitalisierung der bAV. Unsere Kunden profitieren fortan von der Technologieführerschaft der DPG", erklärt Matthias Edelmann. "Dabei macht die Administration von Kompensations- und Pensionsplänen vor nationalen Grenzen nicht Halt: Für Lurse eröffnen sich somit auch neue Perspektiven für eine auf einem soliden Fundament basierte Expansion ins Ausland."



