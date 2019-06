Foundation wird Mitgliedern der Alliance helfen, Edge-Implementierungen zu beschleunigen

Die Open19 Foundation, eine Organisation, die gegründet wurde, um eine Community für eine neue Generation von offenen Rechenzentren und Edge-Lösungen zu schaffen, gab heute ihre Mitgliedschaft als Technologiepartner in der Kinetic Edge Alliance (KEA) bekannt. Die Zukunft des Computings ist die Edge-Technologie, und diese Partnerschaft wird die Bereitstellung der Open19-Infrastruktur an Edge-Standorten beschleunigen.

"Die Kinetic Edge Alliance ist die De-facto-Allianz, die Ordnung und einen Plan für den Aufbau der Edge-Technologie speziell für Edge-Cloud-Anwendungen schafft", sagte Yuval Bachar, President der Open19 Foundation. "Die Open19 Foundation wird sich der Kinetic Edge Alliance anschließen, um mit der Open19-Plattform den Hardware-Buildout-Baustein zur Allianz hinzuzufügen. Die Open19-Plattform ist für die Edge-Lösung entwickelt und entsprechend der Definition der Kinetic Edge Alliance optimiert. Sie wird eine standardisierte und gleichzeitig flexible Lösung für den Bau der Edge-Plattformen der Gegenwart und Zukunft ermöglichen."

Gegründet von der Open19 Foundation Mitgliedsfirma Vapor IO ist die Kinetic Edge Alliance eine Industriearbeitsgruppe, die sich dem Ziel verschrieben hat, Edge-Computing einfach zu machen und Interessengruppen mit Endbenutzern und Kunden zu verbinden. Weitere Mitglieder der Gruppe sind Packet, New Continuum Data Centers und Seagate. Erfahren Sie hier mehr über die Alliance.

"Der Open19-Standard macht es schnell und wirtschaftlich, Geräte in Edge-Umgebungen einzusetzen", sagt Matt Trifiro, CMO von Vapor IO. "Durch das Angebot eines Chassis-Designs, das in ein Rack ein- und ausfährt, wird die Installation oder der Austausch von Rechenzentrumsausrüstung fast so einfach wie das Öffnen und Schließen einer Schreibtischschublade. Dies ermöglicht es Technikern, Edge-Geräte innerhalb von Minuten statt Stunden oder Tagen einzusetzen oder zu reparieren."

Zwölf Partnerunternehmen gründeten die Kinetic Edge Alliance im Februar 2019, um die breite Akzeptanz von Computing, Speicherung, Zugriff und Zusammenschaltung am Rand des Mobilfunknetzes zu fördern und Edge-Computing für die Massen zu vereinfachen. Die Alliance führt aktiv Ausrüstungen und Dienstleistungen in den 30 wichtigsten US-amerikanischen Großstadtmärkten ein, beginnend mit den ersten sechs Märkten im Jahr 2019. Die Alliance ist bestrebt, im Gleichschritt alle wichtigen Hard- und Software-Infrastrukturkomponenten bereitzustellen, die Edge-Computing von handelsüblicher Qualität in großem Maßstab ermöglichen. Mittlerweile umfasst die Alliance Gruppe fast 40 Partnerunternehmen.

Über die Open19 Foundation

Die Open19 Foundation wurde 2017 von den Gründungsmitgliedern Flex, GE Digital, Hewlett Packard Enterprise, LinkedIn, Packet und Vapor IO gegründet, um eine Community zu schaffen, die gemeinsam optimierte Rechenzentrums- und Edge-Lösungen ermöglicht. Inzwischen ist sie auf 26 Mitglieder aus allen Bereichen des Edge-Ökosystems angewachsen von Komponenten- und Systemlieferanten über Integratoren bis hin zu Rechenzentrumsbetreibern. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte die Foundation-Website auf www.open19.org.

