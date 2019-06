Die Aktien der SNP Group (WKN: 720370) zählen 2019 zu den Top-Performern unter allen deutschen Nebenwerten. Seit Jahresstart verdoppelte sich der Titel. Bei Hypoport (WKN: 549336) rechneten die Marktteilnehmer mit soliden Ergebnissen für das Auftaktquartal - und die wurden es auch. Ähnlich positiv berichtete die Datagroup (WKN: A0JC8S).

Nach einem zähen Jahr 2018 hat sich die Lage bei SNP deutlich aufgehellt. Anleger glauben wieder an eine positive Geschäftsentwicklung und verteilen Vorschusslorbeeren. Ähnlich optimistisch werden Aktien der Hypoport AG gehandelt, die gerade bei 193 Euro nahe Allzeithoch notieren. Die Chancen auf eine Fortsetzung dieses Trends stehen gut.

SNP: Neuer Großauftrag - Projektpipeline prall gefüllt

SNP meldete sich am 9. Mai per Ad-hoc-Mitteilung: Das IT-Haus für digitale Datentransformation konnte sich einen Großauftrag von einem bedeutenden Schweizer Energie- und Hightech-Unternehmen sichern. Laut eigenen Angaben wird der Auftrag eine Summe im "unteren zweistelligen Millionen-Euro-Bereich" in die Kassen spülen. CEO Dr. Andreas Schneider-Neureither kommentiert:

