Wien (www.fondscheck.de) - Janus Henderson hat den Global Sustainable Equity Fund aufgelegt, so die Experten von "FONDS professionell".Dieser basiere laut dem Asset Manager auf zehn langfristigen Anlagethemen in vier Megatrends, die als wesentlich für die zukünftige Entwicklung der Weltwirtschaft und -gesellschaft gelten würden: Klimawandel, Ressourcenknappheit, Bevölkerungswachstum und demographischer Wandel. Der Fonds orientiere sich dabei an den UN-Zielen für nachhaltige Entwicklung (Sustainable Development Goals, SDGs) und verfolge explizit einen Low-Carbon-Ansatz zur Reduzierung der CO2-Emissionen. ...

