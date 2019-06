Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt



Konstanz (pta037/04.06.2019/16:43) - Die StarDSL AG informiert über die Neubesetzung des Aufsichtsrates. Das Amtsgericht Hamburg hat demnach Herrn Stefan Behr-Heyder zum neuen Aufsichtsratsmitglied bestellt. Dieser folgt damit dem ausgeschiedenen Sebastian Lithander.



'Wir sind froh, dass Herr Stefan Behr-Heyder nun in den Aufsichtsrat, bestehend zuletzt aus Dr. Michael Görike (Aufsichtsratsvorsitzender) und Sascha Magsamen (stellvertretender Aufsichtsratsvorsitzender), berufen wurde und freuen uns auf die Zusammenarbeit.' Thomas Grausam, Vorstand der StarDSL AG.



(Ende)



Aussender: StarDSL AG Adresse: Max Stromeyer Strasse 116, 78467 Konstanz Land: Deutschland Ansprechpartner: Thomas Grausam Tel.: +49 7531 921 52 33 E-Mail: thomas.grausam@stardsl.ag Website: www.stardsl.ag



ISIN(s): DE000A2AA105 (Aktie) Börsen: Basic Board in Frankfurt, Freiverkehr in Stuttgart, Freiverkehr in Hamburg, Freiverkehr in Düsseldorf; Freiverkehr in Berlin, Tradegate



Quelle: http://adhoc.pressetext.com/news/1559659380966



© pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext.adhoc. Archiv: http://adhoc.pressetext.com . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300. (END) Dow Jones NewswiresJune 04, 2019 10:43 ET (14:43 GMT)