Droht den Big-Five Ungemach? Wie verschiedene Medien berichten, will die Aufsicht in den USA die Marktmacht von Tech-Giganten wie Google, Facebook und Co. Untersuchen. Anleger sind verschreckt. Was kommt hier auf die FANG-Aktien möglicherweise zu? Eine Einschätzung von Volker Meinel, BNP Paribas, bei Börse Stuttgart TV.