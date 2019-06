VW ringt sich zur Aktien-Neuemission seiner Lastwagentochter Traton durch. Der IPO könnte der größte in diesem Jahr in Deutschland werden.

Mitte Mai war es noch eine grundsätzliche Idee, gut einen Monat später nimmt sie nun konkrete Formen an. Der Volkswagen-Konzern forciert trotz der herrschenden Unsicherheit an den Finanzmärkten den Börsengang seiner Lkw-Sparte Traton und wagt damit einen zweiten Anlauf auf das Parkett.

In knappen Sätzen kündigten die Wolfsburger jetzt an, dass sie für Traton, zu der die Marken Scania und MAN gehören, "ein öffentliches Angebot für Aktien aus eigenem Bestand" planen. Angepeilt ist ein Doppelbörsengang in Frankfurt und Stockholm.

Mit der frühzeitigen Ankündigung des zweiten Anlaufs - nach einer ersten Absage im März - setzt sich Volkswagen selbst unter Zugzwang. Ein Zurück wird nun schwerfallen, obwohl die Börsenkurse im Mai zuletzt stark verloren haben. Doch ein erneuter Rückzieher hätte zu einem Aufschrei unter den VW-Investoren geführt.

Der milliardenschwere Sprung auf das Parkett dürfte damit zu einem wichtigen Lackmustest für die Börsenstimmung in Deutschland werden. Denn mit Traton kündigt sich der wahrscheinlich größte Börsengang in Deutschland in diesem Jahr an.

Im März hieß es noch, dass VW für Traton einen Börsenwert von 15 Milliarden Euro anstrebe und ein Aktienpaket von bis zu 25 Prozent verkaufen wolle. Zuletzt war in Finanzkreisen nur von noch zehn bis 15 Prozent die Rede. Bei einer Bewertung des Eigenkapitals von umgerechnet rund 16 Milliarden Euro, wie die Bank Jefferies laut Bloomberg schätzt, wäre das ein Börsenerlös von maximal 2,4 Milliarden Euro.

Aber Börsengänge sind immer auch ein Gradmesser für die Zuversicht am Aktienmarkt. Und da sieht es 2019 in Deutschland eher schlecht aus. Bis jetzt fällt die Bilanz der Initial Public Offerings, abgekürzt IPOs, jedenfalls dürftig aus. Lediglich die Firma für Kommunikationssysteme Frequentis wagte sich seit Jahresbeginn auf das Frankfurter Parkett - allerdings im zweitklassigen Börsensegment General Standard.

Außerdem hat der Onlinemodehändler Global Fashion Group seine Aktienemission angekündigt. Das Unternehmen, das mehrheitlich zum schwedischen Finanzinvestor Kinnevik sowie dem Start-up-Beteiligungshaus Rocket Internet der Samwer-Brüder gehört, strebt ein Emissionsvolumen von immerhin bis zu 345 Millionen Euro an. Dagegen musste der Arzneimittelimporteur Abacus Medicine vergangene Woche zum zweiten Mal seinen IPO absagen.

Traton soll Nachahmer ermutigen

Die Hoffnungen als Zugmaschine für Börsengänge ruhen jetzt auf Traton. Nach den Worten des Lkw-Chefs von VW, Andreas Renschler, will man mit dem Börsengang "den Grundstein für das weitere Wachstum von Traton legen, indem er ...

