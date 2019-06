Am deutschen Aktienmarkt steigen am Dienstag die Kurse auf breiter Front. Die Hoffnung, dass die US-Notenbank die Zinsen erneut senkt, treibt die Käufer an. Auch die Allianz-Aktie profitiert von der Kauflaune der Investoren und erobert die 200-Euro-Marke zurück. Zum nächsten Kaufsignal ist es nicht mehr weit.

