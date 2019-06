Die Aktien der Autobauer FiatChrysler und Renault haben am Dienstag von der gestiegenen Hoffnung auf eine Fusion profitiert. Händler verwiesen auf einen Medienbericht, demzufolge Fiat und die französische Regierung sich in den wesentlichen Diskussionspunkten geeinigt hätten. Beide Aktien legen deutlich zu. Vor allem Renault machte in den letzten zehn Tagen rund 15 Prozent gut. Ist die Aktie einen Blick wert?

