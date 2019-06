Die Bayer-Aktie befindet sich heute mit einem Kursgewinn von fast 3% unter den Gewinnern im Dax. Das ist auch dringend nötig, denn der Titel krachte am 31.05. auf ein neues 5-Jahres-Tief und hat in der 1-Jahres-Betrachtung ganze 48% an Wert verloren. Die NordLB hat das Kursziel für Bayer von 62 auf 58 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Halten" belassen. Der Chemie- und Pharmakonzern...

Den vollständigen Artikel lesen ...