Tagsausblick für 05.06.: Zinsfantasie beflügelt DAX. Chemietitel und ThyssenKrupp im Fokus!

Richard Pfadenhauer,

HypoVereinsbank onemarkets

Die europäischen Aktienmärkte legten heute deutlich zu. Aufwind bekamen die Märkte unter anderem von Spekulationen, dass die US-Notenbank die Zinsen möglicherweise senken könnte. Angeheizt wurden die Spekulationen durch Aussagen von Fed-Mitglied James Bullard, der bei einem Vortrag erklärte, dass eine baldige Zinssenkung angebracht sein könnte. So verbesserte sich der DAX im Tagesverlauf um 1,6 Prozent auf knapp 12.000 Punkte. Der amerikanische S&P 500 Index stieg in den ersten Handelsstunden um 1,5 Prozent. Unter den Sektorindizes fiel der Solactive Deutscher Maschinenbau Index mit einem überdurchschnittlichen Plus von 2,4 Prozent auf.

Am Anleihemarkt blieb es relativ ruhig. Die Rendite langfristiger deutscher Bundesanleihen stabilisierte sich bei minus von 0,21 Prozent. Vergleichbare US-Papiere rentieren bei rund 2,1 Prozent. Der Goldpreis setzte sich bei 1.320 US-Dollar pro Feinunze und der Preis für ein Fass WTI Oil bei 53,50 US-Dollar fest. Der Euro/US-Dollar verharrt zunächst im Bereich des Maihochs von 1,124 US-Dollar.

Unternehmen im Fokus

Apples gestern auf der Keynote vorgestellte Neuheiten kamen bei den Anlegern gut an. Die Aktie präsentiert sich in den ersten Handelsstunden deutlich fester. Zu den heutigen DAX-Gewinnern zählten vor allem die größten Verlierer der zurückliegenden Wochen wie Covestro und Deutsche Bank. Ein ähnliches Bild zeigte sich auch in der zweiten Reihe. Hier waren unter anderem Automobilzulieferer wie Hella, Leoni und Norma sowie Chemietitel wie Lanxess und Wacker Chemie gefragt. Die Deutsche Lufthansa bekam Auftrieb durch positive Meldungen zum Geschäftsverlauf. "Es sieht erfreulich aus, nicht nur bei den Geschäftsreisenden", sagte Lufthansa-Chef Carsten Spohr der "Neuen Zürcher Zeitung". ThyssenKrupp profitierte von positiven Analystenkommentaren und VW konnte in den USA im Mai deutlich mehr Fahrzeuge absetzen als noch im Vorjahresmonat. Technologieaktien wie Infineon und SAP waren heute derweil erneut schwach.

AMS, DWS Group, Krones und Vapiano laden zur Hauptversammlung.

Wichtige Termine

China - Caixin China PMI

Deutschland - Einkaufsmanagerindex

Europa - Einkaufsmanagerindex

Europa - Einzelhandelsumsätze

USA - ADP Bericht

USA- Fed Beige Book

USA - EIA Rohöl Lagerbestand

Charttechnischer Ausblick

Widerstandsmarken: 11.850/11.940/12.000/12.100 Punkte

Unterstützungsmarken: 11.600/11.710 Punkte

Der DAX zeigte heute einen starken Rebound von der 38,2%-Retracementlinie bis zum Kreuzwiderstand bei 12.000 Punkten. Ob diese Hürde im ersten Anlauf überwunden wird, bleibt abzuwarten. Im Bereich von 11.900 Punkten hat der Index eine Unterstützung. Rücksetzer auf dieses Level könnte Einstiegsgelegenheiten sein. Viele Bullen werden jedoch einen signifikanten Ausbruch über 12.000 Punkten abwarten. Trader sollten jedoch die Marke von 11.850 Punkten im Auge behalten. Unterhalb dieses Levels könnte ein Sell-off bis 11.600/11.700 Punkte folgen.

DAX in Punkten; 4-Stundenchart (1 Kerze = 4 Stunden)

Betrachtungszeitraum: 09.04.2019 - 04.06.2019. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de

DAX in Punkten; Wochenchart (1 Kerze = 1 Woche)

Betrachtungszeitraum: 05.06.2014 - 04.06.2019. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de

Inline-Optionsscheine auf den DAX

Basiswert WKN Verkaufspreis in Euro Untere Knock-out Barriere in Pkt. Obere Knock-out Barriere in Pkt. Finaler Bewertungstag DAX HX8M1X 4,04 10.700 13.200 19.12.2019 DAX HX8XDS 4,99 11.100 13.100 19.09.2019

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 04.06.2019; 17:37 Uhr

Informationen rund um die Funktionsweise von Inline-Optionsscheine und zahlreichen anderen Produkten finden Sie hier bei onemarkets Wissen.

