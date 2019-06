Nach einem Bericht des "Platow Brief" haben Aktien von Thyssenkrupp am Mittwoch als vorbörslich bester Dax-Wert um 2 Prozent zugelegt.

"Kone pirscht sich angeblich an Aufzugssparte ran" - unter diesem Titel sorgt der Anlegerbrief Börsianern zufolge für Fantasie. Demnach bereiteten die Finnen derzeit eine Offerte für den Geschäftsbereich der Essener vor und hätten dafür auch schon Zusagen von Finanzierungspartnern. Der Bereich gilt unter Experten als "Kronjuwel" im Portfolio. Kone ist bei Aufzügen und Rolltreppen Rivale von Thyssenkrupp.

"Zwar will Thyssenkrupp eigentlich den Zugriff auf die einzige Cash Cow im Unternehmen behalten", so der Platow Brief. Bei einem Angebot von 12 bis 15 Milliarden Euro könne der Aufsichtsrat aber wohl kaum nein sagen, heiße es.

Der Konzern hatte erst im Mai eine Kehrtwende in der Strategie vollzogen, nachdem man sich von einer europäischen Stahlfusion mit dem Konkurrenten Tata Steel verabschiedet hat./ag/men

ISIN DE0007500001

AXC0083 2019-06-26/08:40