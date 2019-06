RENSSELAER, N.Y., June 04, 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- Taconic Biosciences, ein weltweit führender Anbieter von gentechnisch hergestellten Nagetier-Modelllösungen, gibt bekannt, dass alle kommerziellen Mauskolonien und Zutrittsschleusen in der kommerziellen Mäusezucht frei von einem neu entdeckten Erreger sind. Taconic ist der erste und einzige kommerzielle Tierhändler, der das Maus-Nieren-Parvovirus nach allen Gesundheitsstandards von seinen Tieren ausschließt.

In einer referierten Veröffentlichung "Cell Journal" vom Oktober 2019 gab ein australisch-amerikanisches Forschungskonsortium die Entdeckung eines neuartigen Mausparvovirus namens Mausnierenparvovirus oder MKPV bekannt ) . Der Bericht besagt, dass dieser hochansteckende Krankheitserreger bei immundefizienten Mäusen die Einschlusskörper-Nephropathie und letztendlich Nierenversagen und Tod verursacht.



Unter Verwendung eines von einem Testpartner entwickelten diagnostischen Assays hat Taconic alle kommerziellen Mausstandorte auf den Wirkstoff untersucht und freut sich, bekannt geben zu können, dass alle kommerziellen Mauskolonien und Zutrittsschleusen negativ für MKPV sind. Taconic schreibt diese Ergebnisse einem starken Biosicherheitsprogramm zu, das Praktiken und Verfahren zur Verhinderung des Eintritts oder der Ausbreitung von viralen Kontaminanten umfasst.

"Wir führen unsere negativen Ergebnisse für das Maus-Nieren-Parvovirus auf das strenge Hygienekonzept von Taconic zurück", teilt Dr. Jeffrey Lohmiller, DVM, MS, DACLAM, Vice President Tierschutz und Compliance bei Taconic Biosciences. "Taconic hat eine lange Tradition darin, die höchsten Qualitätsstandards der Branche zu erfüllen. Als erster Anbieter, der sich mit diesem neuen Erreger beschäftigt, setzen wir diese starke Tradition fort."



Taconic bewertet routinemäßig sein Gesundheitsüberwachungsprogramm , und entwickelt es auf der Grundlage wissenschaftlicher Erkenntnisse und Kundenfeedback weiter. Da dieser Erreger bei immundefizienten Mäusen eine signifikante klinische Wirkung hat und auch bei immunkompetenten Mäusen eine leichte Nephropathie verursachen kann, hat Taconic MKPV in die Ausschlussliste für alle Taconic Gesundheitsstandards aufgenommen. Die regelmäßigen Prüfungen beginnen ab Juli 2019, die MKPV-Testergebnisse werden ab dem 4. Juni 2019 in den Gesundheitsberichten veröffentlicht.



Um mehr über die branchenführenden Gesundheitsstandards von Taconic Biosciences zu erfahren, besuchen Sie bitte die Webseite Animal Health oder kontaktieren Sie das Unternehmen unter 1-888-TACONIC (888-822-6642) in den USA, +45 70 23 04 05 in Europa oder per E-Mail info@taconic.com.

Über Taconic Biosciences, Inc.

Taconic Biosciences ist ein vollständig lizenzierter, weltweit führender Anbieter von Modellen und Dienstleistungen für gentechnisch veränderte Nagetiere. Taconic wurde 1952 gegründet und bietet die besten Tierlösungen, damit Kunden weltweit wertvolle Forschungsmodelle erwerben, selbstentwickeln, züchten, vorbereiten, testen und vertreiben können. Als Spezialist für gentechnisch veränderte Maus- und Rattenmodelle, Mikrobiom-, Immun- und Onkologie-Mausmodelle und integrierte Modelldesign- und Züchtungsdienstleistungen betreibt Taconic drei Servicelabors und sechs Zuchtstätten in den USA und Europa, unterhält Vertriebsbeziehungen in Asien und verfügt über globale Transportkapazitäten, um Tiermodelle fast überall auf der Welt anzubieten.

