"EvaluatePharma World Preview 2019, Outlook to 2024" untersucht wachstumsfördernde und wachstumshemmende Faktoren sowie Spitzenunternehmen und -produkte der Branche.

Die Umsatzprognose von 1,18 Billionen US-Dollar für den weltweiten Markt verschreibungspflichtiger Arzneimittel im Jahr 2024 spiegelt die Rolle wider, die neue Technologien bei der Deckung von bislang ungedecktem medizinischem Bedarf spielen werden, denn hohe Erwartungen im Hinblick auf immuno-onkologische Produkte und auf neue Zell- und Gentherapien treiben das Wachstum voran. Im Jahr 2018 erreichten die Zulassungen neuer Wirkstoffe durch die US-amerikanische Lebens- und Arzneimittelbehörde FDA den höchsten Stand seit über einem Jahrzehnt. Die prognostizierte kumulative jährliche Wachstumsrate (CAGR) von 6,9% von 2019 bis 2024 übertrifft deutlich den CAGR-Wert von 2,3%, der von 2010 bis 2018 erzielt wurde.

Wachstumsfördernde Faktoren:

2018 gab es 62 Zulassungen der FDA für neuartige Medikamente im Vergleich zu nur 55 Zulassungen im Jahr 2017

Onkologische Therapien werden 2024 bei einem CAGR-Wert von 11,4% voraussichtlich ein Volumen von 237 Mrd. US-Dollar erreichen

Orphan Drugs (Präparate gegen seltene Erkrankungen) werden im Jahr 2024 im Vergleich zu 2018 einen zusätzlichen Umsatz von 109 Mrd. US-Dollar generieren

Da jedoch immer mehr neue Technologien auf den Markt kommen, könnte der Preisdruck auf die Arzneimittel weiter zunehmen und die allgemeinen Umsatzprognosen dämpfen. Auch die Ausgaben für Forschung und Entwicklung werden von 2019 bis 2024 voraussichtlich langsamer wachsen als in den Vorjahren; ihr Anteil am Gesamtumsatz wird vermutlich sinken. Dies ist ein Zeichen dafür, dass entweder die Effizienz von F&E steigt oder dass die Unternehmen sich auf Indikationen mit geringerem Umfang und niedrigeren klinischen Entwicklungskosten konzentrieren.

Wachstumshemmende Faktoren:

Umsätze in Höhe von 198 Mrd. US-Dollar sind zwischen 2019 und 2024 durch den Ablauf von Patenten gefährdet

Umsatzrückgang bei Antirheumatika durch Konkurrenzprodukte für Humira, Enbrel und Remicade

Der Anteil der Ausgaben für Forschung und Entwicklung am Umsatz mit verschreibungspflichtigen Medikamenten wird voraussichtlich von 21,6% im Jahr 2018 auf 18% im Jahr 2024 sinken

"Wissenschaftliche Fortschritte und Gesundheitstechnologien konvergieren. Sie sorgen dafür, dass neue Möglichkeiten für die Patienten verfügbar werden, während sie gleichzeitig herkömmliche Modelle der Arzneimittelentwicklung und -vermarktung in Frage stellen", so Ryan Waters, der Verfasser des Berichts. "Die Frage lautet: Welche Unternehmen sind am besten gerüstet, um von den Entwicklungen auf dem Pharmamarkt zu profitieren?"

Spitzenunternehmen und -produkte:

Pfizer wird im Jahr 2024 mit einem prognostizierten Umsatz von 51,2 Mrd. US-Dollar das führende Unternehmen für verschreibungspflichtige Medikamente sein

Laut der Prognose wird Keytruda im Jahr 2024 das meistverkaufte Medikament sein, da der Absatz von Humira angesichts von Biosimilars sinkt

Johnson Johnson zieht im Hinblick auf die Ausgaben für die pharmazeutische Forschung und Entwicklung im Jahr 2024 an Roche vorbei

Unter der folgenden Adresse können Sie den Bericht "EvaluatePharmaWorld Preview 2019, Outlook to 2024" kostenlos herunterladen: https://www.evaluate.com/thought-leadership/pharma/evaluatepharma-world-preview-2019-outlook-2024. Besuchen Sie uns auch an Stand 2243 auf der BIO International Convention, die vom 3. bis 6. Juni in Philadelphia (USA) stattfinden wird.

